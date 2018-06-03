Türkiye'ye Örnek Olan Proje Büyüyor

Ege Üniversitesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasından başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan işbirliği ile artık Tıp Fakültesi Hastanesi Yemekhanesi de doğrudan çiftçiden alınan gıda ürünleri ile yaptığı yemekleri personel, hasta ve hasta yakınlarına sunmaya başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğini ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'ye örnek olan iş birliği projemizi genişletiyoruz. Öğrenci ve personelimiz kaliteli, güvenilir gıda tüketirken çiftçimiz de ürününü en iyi şekilde değerlendirmiş oluyor. Çiftçinin ürününü direkt öğrenci sofrasına getirdik. Artık üreticinin ürününden üniversitemiz hastanesi personelimiz ve tedavi gören hastalar ile yakınları da yararlanacak. Genişleyerek devam eden işbirliğimiz tüm Türkiye'ye örnek oldu" dedi.

"Bilgi birikimimizi topluma aktaracağız"

Çiftçinin güvencesi durumundaki Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile önümüzdeki dönemde çeşitli alanlarda ortak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Rektör Budak, "Türkiye'nin en iyi Ziraat Fakültesi Ege Üniversitesi'nde, akademik kadrolarımız ve 64 yıllık bilgi birikimimizi Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve ortakları olan çiftçilerimize aktaracağız. Diğer yandan üretilen ürünün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda en iyi şekilde değerlendirilmesi de çok önemli. Bu aşamada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin vereceği eğitimler ve analiz çalışmalarıyla üreticimize büyük katkılar sağlayacağını inanıyorum. Ülkemizin kalkınmasına birlik beraberlik içinde katkı koyacağımızdan eminim" diye konuştu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği İzmir Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun'u ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak'a, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder ve EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldız eşlik etti.

Projenin başarısı bizi cesaretlendirdi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi İzmir Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun ise Ege Üniversitesi ile yapılan projenin önder olduğunu belirterek, "Projenin başarıyla uygulanması bizi cesaretlendirdi. Diğer üniversite ve kurumlarla da seri görüşmeler yaptık. Benzer protokolleri birçok kurumla imzalamış durumdayız. Çağın gelişen ekonomik dinamiklerine uyum sağlayarak pazar payımızı artırmak için Ege Üniversitesi'nin bilgi birikiminden yararlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıya telefonla katılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da Ege Üniversitesi ile yapılan protokolün öncü olduğunu ve örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Ülkemizin kalkınmasında daha etken rol oynayacağız"

Toplantı sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği personeliyle bir araya geldi. Prof. Dr. Budak, "Ülkemiz için el ele, hep birlikte çalışmamız çok önemli. Birlik olduğumuzda daha güçlüyüz. Böylece ülkemizin kalkınmasında daha etken rol oynayacağız. İşbirliklerimiz artarak devam edecek. Kooperatif çalışanlarının, çağın gerektirdiği eğitimleri almaları için üniversite olarak destek olacağımızı da ifade etmek isterim" dedi. - İZMİR