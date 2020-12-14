TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

14.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:41
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------14/12 10: 00 Sanayi üretimi14/12 10: 00 Ciro endeksleri14/12 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/12 10: 00 Perakende satış endeksleri14/12 10: 00 Devlet hesapları14/12 10: 00 Kayıtlı işsiz İstatistikleri14/12 10: 00 Açık iş İdari.

TÜRKİYE

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14/12     10: 00     Sanayi üretimi14/12     10: 00     Ciro endeksleri14/12     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları14/12     10: 00     Perakende satış endeksleri14/12     10: 00     Devlet hesapları14/12     10: 00     Kayıtlı işsiz İstatistikleri14/12     10: 00     Açık iş İdari kayıtları15/12     10: 00     Konut satış istatistikleri15/12     11: 00     Bütçe dengesi16/12     10: 00     Özel sektörün dış kredi borcu16/12     14: 30     Konut fiyat endeksi17/12     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar18/12     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu18/12     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler18/12     14: 30     TCMB beklenti anketi21/12     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi21/12     10: 00     Tüketici güven endeksi21/12     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/12     10: 00     Tarımsal girdi fiyat endeksi24/12     14: 00     TCMB politika faizi24/12     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi25/12     10: 00     İmalat sanayi kapasite kullanım oranı25/12     10: 00     Reel kesim güven endeksi25/12     10: 00     Sektörel güven endeksleri25/12     10: 00     Katı yakıtlar25/12     11: 00     Giriş-çıkış yapanlar28/12     10: 00     Bitkisel üretim istatistikleri29/12     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/12     10: 00     Motorlu kara taşıtları30/12     15: 00     Asit yağmuru istatistikleri30/12     17: 00     Hububat Alım Fiyatları31/12     10: 00     Dış ticaret istatistikleri31/12     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim 31/12     10: 00     Hizmet üretici fiyatları31/12     10: 00     İletişim hizmetleri istatistikleri31/12     10: 00     Dış ticaret dengesi31/12     12: 00     Net dış borç stoku31/12     12: 00     Brüt dış borç stoku31/12     12: 00     Kamu net borç stoku31/12     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------11/12     10: 00     Almanya TÜFE, nihai 11/12     16: 30     ABD ÜFE      11/12     16: 30     ABD çekirdek ÜFE    11/12     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi15/12     16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi15/12     17: 15     ABD sanayi üretimi    15/12     17: 15     ABD kapasite kullanımı16/12     10: 00     İngiltere TÜFE        16/12     16: 30     ABD perakende satışlar16/12     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/12     22: 00     Fed politika faizi      17/12     13: 00     Euro bölgesi TÜFE17/12     15: 00     BOE politika faizi17/12     16: 30     ABD yeni konut inşaatları17/12     16: 30     ABD inşaat ruhsatları    17/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları17/12     16: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi 18/12     10: 00     İngiltere perakende satışlar 18/12     12: 00     Almanya Ifo endeksi22/12     12: 30     İngiltere GSYH     22/12     16: 30     ABD GSYH nihai     22/12     16: 30     ABD çekirdek GSYH  22/12     18: 00     ABD ikinci el konut satışları23/12     16: 30     ABD kişisel gelirler   23/12     16: 30     ABD kişisel harcamalar 23/12     16: 30     ABD çekirdek PCE       23/12     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi23/12     18: 00     ABD yeni konut satışları      24/12     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri 24/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları 29/12     18: 00     ABD tüketici güven endeksi    30/12     17: 45     ABD Chicago PMI        30/12     18: 00     ABD bekleyen konut satışları  

31/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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