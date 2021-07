Türkiye-Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Pektaş'tan, Tunus halkına destek mektubu

Türkiye-Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, "Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin ve parlamentonun askıya alınarak halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını ve hükümetin görevden el çektirilmesini, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici buluyoruz ve reddediyoruz." dedi.

Pektaş, Tunus-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş-Başkanı Hatem Karoui'ye mektup gönderdi.

Mektubunda, Tunus'ta meydana gelen darbeyi reddettiklerini ifade eden Pektaş, demokratik sürecin ve parlamentonun askıya alınarak, halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını ve hükümetin görevden el çektirilmesini, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici bulduklarını ve reddettiklerini belirtti.

Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınayan Pektaş, "Halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Cihan Pektaş, seçilmiş parlamentonun ve halkın iradesini temsil eden milletvekillerinin görevlerini ifa etmekten alıkonulmasını, "anayasal düzene karşı işlenmiş bir darbe" olarak niteledi.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok sıkıntıyı göğüsleyen Tunus halkının, anayasal düzene, demokrasiye ve hukuka sahip çıkacağına yürekten inandığını vurgulayan Pektaş, "Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her zaman ve her yerde demokrasinin ve seçilmiş parlamentonun tarafındayız ve her daim kardeş Tunus halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta