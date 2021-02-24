Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi
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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi

24.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:09
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

Büyükelçi Er, Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesini ziyaret ederek, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Doç. Dr. Gülçehre Rihsiyeva, yaptığı konuşmada Er'in Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını, Büyükelçinin Türkiyat Çalışmaları Fakültesine ve Türkoloji alanındaki bilimsel faaliyetlerin gelişmesine katkıları nedeniyle fahri doktora unvanının verilmesinin kararlaştırdığını söyledi.

Büyükelçi Er de ortak tarih, dil, din ve gelenek göreneklere sahip Özbekistan ile Türkiye'nin derin kardeşlik bağları olduğunu, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki dostluğun son dönemde giderek gelişmekte olan ikili ilişkileri daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Er, bundan sonra da üniversite ile ilişkilerini sürdüreceğini belirterek, gösterdiği ilgiden dolayı Özbek yetkililere teşekkür etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Nadir Ganiyev'in de katıldığı toplantıda, Rektör Rihsiyeva tarafından Büyükelçi Er'e fahri doktora unvanı diploması takdim edildi. Er'e ayrıca geleneksel Özbek giysisi "çapan" hediye edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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