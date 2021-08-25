Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
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Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ arabası Bursa'da satıldı.

Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ arabası Bursa'da satıldı. Tanju Akdoğan'ın bir buçuk yıllık emeği sonucu ortaya çıkan Doğan SLX marka aracı Bursa'da yaşayan iş insanı Yusuf Yamanlar 180 bin liraya satın alarak tarihe geçti. 560 beygir gücüne ulaşabilen araç iç tasarımı ve orijinal kaportasıyla ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan TOFAŞ'ın Doğan SLX marka aracı rekor fiyattan alıcı buldu. Türkiye'de araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan Doğan SLX marka araç, bir buçuk yılda modifiye edildi. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta baştan yapılarak en lüks araçlardaki konforun sağlandığı araç 180 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç iç tasarımı ve teknik özellikleriyle de herkesi şaşırttı.

Bursa'da araç kiralama işi ile uğraşan Yusuf Yamanlar Doğan SLX marka aracı aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Allah'ıma şükürler olsun ki 35 yaşındayım ve 35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim. Bu arabalar Türkiye'de yaşayan her arkadaşımın, her kardeşimin çocukluk hayalidir. TOFAŞ'ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan'a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi. Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu araç ortaya çıktı. Allah bana bugün bu arabayı almayı nasip etti. Özür dileyerek söylüyorum bu araca verdiğim para çok önemli değil çünkü bu arabada ciddi bir emek var. Tanju Akdoğan kardeşim bu araca bir buçuk yıldır emek veriyor ve gözü gibi bakıyor. Kendisiyle anlaşarak arabayı hanemize kazandırdık. Allah hayaliyle yatıp kalkan herkese hayallerine kavuşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en pahalı Doğan SLX'i hakkında bilgiler paylaşan aracın mimarı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda tır şoförü olan Tanju Akdoğan, "Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak bu araç ortaya çıktı. Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. Güneşin verdiği zararlardan dolayı aracımız dışarıdan boyalıdır. Aracımız turbo 4.0 enjeksiyonludur. BMW M3 şanzımanı kullandık. Torpidosunda dahi tek bir çizik çatlak yok. Aracımızın direksiyonu Mercedes direksiyonu, koltuklarında ise elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik. Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut. Aracımızın bu donanımlara ve bu görünüme kavuşmasında büyük emeği olan Antalya'da yaşayan Metin Doğan ustamıza çok teşekkür ediyorum. Aracımıza turbo modifiye yapılmış olup görselliği ve motor performansıyla öne çıkmaktadır. Aracımız 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Aracımız 0 kilometre hızdan 400 kilometre hıza 11.4 saniyede çıkabiliyor. 100 kilometre hızdan 200 kilometre hıza ise 6.5 saniyede çıkabiliyor. Aracımız hem cadde modu hem de yarış moduyla Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı araçlarından bir tanesidir. Yeni sahibine hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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