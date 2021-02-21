Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde "Uluslararası Ana Dili Günü" kutlandı
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Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde "Uluslararası Ana Dili Günü" kutlandı

21.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:28

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1999 yılında ilan ettiği 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle yaklaşık 850 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Bulgaristan'da da kutlamalar yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1999 yılında ilan ettiği 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle yaklaşık 850 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Bulgaristan'da da kutlamalar yapıldı.

Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinin himayesinde düzenlenen kutlama kapsamında, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl kutlamayı daha sınırlı bir katılımla düzenlediklerini belirtti.

Sekizkök, dilin önemine dikkati çekerek, "Dilimiz, bizim düşünce dünyamızı yansıtır. Milletlerin hayat görüşleri, düşünce yapıları, ruh derinlikleri ve incelikleri de kendi dillerinde saklıdır. Dolayısıyla biz, 'Türkçemiz çok zengin bir dildir' derken, buna dayanarak söylüyoruz." dedi.

Kutlamada, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Kültürel Etkileşim Derneğinin, fotoğraf, video ve kompozisyon dallarında düzenlediği yarışmalarda Cebel, Ardino, Sofya, Rusçuk ve Mestanlı'dan gelen 6 öğrenciye ödülleri verildi.

Filibe ve Burgaz'daki ana dili günü kutlamaları

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ise kentteki Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü'nden başarılı iki öğrenciyi ödüllendirdi.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ve Biz Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen şiir okuma, kompozisyon ve bilgi yarışması gibi etkinliklerde başarılı öğrencilere ödüller verdi.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan'da 850 bini aşkın Türk kökenli vatandaş yaşıyor.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülkenin devlet okullarındaki ana dil öğretim programları çerçevesinde, Türkçe dersi gören öğrencilerin sayısı hala 4 binin altında bulunuyor.

Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde 'Uluslararası Ana Dili Günü' kutlandı
Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde 'Uluslararası Ana Dili Günü' kutlandı
Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde 'Uluslararası Ana Dili Günü' kutlandı
Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde 'Uluslararası Ana Dili Günü' kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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