Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor

Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'deki biberiye üretiminin yüzde 90'ının kentten karşılandığını bildirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'deki biberiye üretiminin yüzde 90'ının kentten karşılandığını bildirdi.

Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarsus, Erdemli, Gülnar ve Silifke orman işletme müdürlükleri bünyesindeki 3 bin 365 hektarlık alanda, iki yıllık periyotlarla biberiye üretimi yapıldığı belirtildi.

Biberiye üretiminin, kentin bazı bölgelerinde yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge Müdürlüğümüzde yıllık ortalama üretim 200 tondur ancak biberiye üretimi ülkemiz için yeterli olmayıp, Fas ve Tunus'tan ithalat yapılmaktadır. Türkiye'de, Akdeniz maki vejetasyonu (herhangi coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşam koşulları birbirine benzeyen bitkilerin bir arada toplanma şekli) içerisinde doğal olarak yayılış gösteren biberiye, bölgenin en kıymetli tıbbi ve aromatik bitkilerindendir."

Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor

Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor

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AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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