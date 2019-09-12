Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

12.09.2019 20:52

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 90'ıncısı Ağrı'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Elban, toplantının iki ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elban, şunları kaydetti:

"Bugünkü toplantımızda alınacak kararların ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyorum. Müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolos Osman Peşmen, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ertuğrul Dön, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Güllüce, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Kaynak: AA