Türkiye ile İran arasında 'alt güvenlik komite toplantısı' yapıldı

24.10.2019 09:35

Türkiye ile İran arasındaki 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirildi.

Yüksekova Polisevi toplantı salonunda yapılan toplantı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran Urumiye Valisi Alireza Molla Mohmmadizade başkanlığındaki heyet arasında gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Toplantıya Vali İdris Akbıyık başkanlığında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Ayper, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakam Vekili Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın olmak üzere toplam 17 kişiden oluşan heyet katıldı.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA