Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

THF Başkanı Eyuboğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorisindeki iki fotoğrafı oyladı.

Eyuboğlu, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan bir sağlık çalışanının durumunu anlatan "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde ise Başkan Eyuboğlu, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafını tercih etti. Bu fotoğrafı oylamasına ilişkin Eyuboğlu, "İçinde azim olduktan sonra şartlar ne olursa olsun spor her şekilde yapılabilir." yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak