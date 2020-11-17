Türkiye Finans, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı
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Türkiye Finans, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

17.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:16
Türkiye Finans, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

Türkiye Finans Katılım Bankası ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında kapsamlı bir protokol imzalandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında kapsamlı bir protokol imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, protokol sayesinde Türkiye Finans odaya kayıtlı 10 bini aşkın üyeye avantajlı bankacılık hizmetleri ve kurumsal finansman desteği sunacak.

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans ülkenin dört bir yanında, toplumun farklı kesimlerine desteğini pandemi döneminde de yeni iş birlikleriyle büyütmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin üretimine katkı sunmak amacıyla bugüne kadar farklı meslek grupları ile iş birlikleri yapan banka, engin kültür birikiminin yanı sıra yaptığı üretim ve ihracatla da öne çıkan Hatay'ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile bankacılık hizmetlerini içeren kapsamlı bir protokol imzaladı.

Protokol çerçevesinde; tarım, lojistik ve mobilya başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, odaya bağlı 10 bini aşkın şirkete ürün, fon ve paketlerden özel avantajlarla yararlanma imkanı sunulacak.

Türkiye Finans, protokol kapsamında oda üyelerine kurumsal finansman ihtiyaçlarında avantajlı kar payı oranları sunarken, üyelerin yeni açtığı katılım hesaplarında da avantajlı kar paylaşım havuzlarından faydalanma imkanı tanıyacak. Oda üyeleri, kurumsal internet şube ve mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerinde ücretsiz EFT ve havale imkanından faydalanabilecek.

Avantajlı bankacılık hizmetlerini oda üyelerinin hizmetine sunan protokol Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Taner Özkaya, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu, Türkiye Finans Çukurova Bölge Müdürü Mehmet Şahin ve Türkiye Finans Antakya Şube Müdürü Ali Nazmi Kara'nın katılımıyla gerçekleşen törende imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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