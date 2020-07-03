Türkiye'den İngiltere'ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti
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Türkiye'den İngiltere'ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti

İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.

Türkiye'den İngiltere'ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti
03.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:31

İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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