Türkiye, boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor
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Türkiye, boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor

Türkiye, boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk milleti için altın madalyayı kazanacaklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk milleti için altın madalyayı kazanacaklarını söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 2012'den sonra tarihinde en fazla sporcuyla katılım gösterecek Türkiye'yi, boks branşında 6 sporcu temsil edecek.

Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde ilk Türkiye Şampiyonası'nı Sakarya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "550 civarında sporcu, federasyondan 70-80 kişi organizasyondayız. Yaklaşık 200 antrenör var. Toplamda 800'ün üzerinde misafiriz." dedi.

Dünyada olimpiyatlarda boks branşına katılımın en yüksek gerçekleştiği ülkelerin Küba ve Rusya olduğuna işaret eden Gözgeç, "Onlar 7 sporcuyla biz de Türkiye olarak 6 sporcuyla katılıyoruz. Katılım olarak dünyada ilk 10 ülkeden biriyiz." ifadesini kullandı.

Gözgeç, madalya sıralamasında bugüne kadar 3 bronz, 2 gümüş madalyaya sahip olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Altın olarak olimpiyatlarda madalyamız yok. Tokyo'da alacağımız en önemli madalya, altın olacaktır inşallah. Milletimiz adına bu başarıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu sene hedefimiz çok büyük ve Allah izin verirse büyük ihtimalle altın madalyayı alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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