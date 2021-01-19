Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilciliği'ne Jan Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilciliği'ne Jan Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı

19.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:37
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilciliği'ne Jan Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Jan Kubis'inn Libya Özel Temsilciliği görevine atanmasını memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Jan Kubis'inn Libya Özel Temsilciliği görevine atanmasını memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Slovakya eski Dışişleri Bakanı Jan Kubis'in, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi olarak atanması ilgili şu açıklamayı yaptı: "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakya eski Dışişleri Bakanı Jan Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak görev yapan ve pek çok bölgesel ve uluslararası kuruluşta önemli ve zorlu görevler üstlenmiş bulunan Kubis'in, tecrübe ve birikimleri ışığında, Libya'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisine yönelik ulusal uzlaşı çabalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Türkiye, Özel Temsilci Jan Kubis'e bu çabalarında destek olacaktır. Jan Kubis'e yeni görevinde başarılar diliyor, bu görevi bir süredir vekaleten yürüten Stephanie Turco Williams'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz"

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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