Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu'ndan "Hocalı Katliamı" açıklaması

26.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:44

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Hocalı Katliamı'na ilişkin "İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerekiyor." dedi.

Ayrım, beraberindeki AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile Meclis'te Hocalı Katliamı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Şamil Ayrım, Hocalı'da 26 Şubat 1992'de insanlık tarihinin en gaddar ve en acımasız katliamının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Türkiye'yi sözde soykırım iddialarıyla suçlayan Ermenistan devlet yetkililerinin talimatları doğrultusunda Ermeni güçleri ve teröristlerinin, Hocalı'da sivil, silahsız, çocuk, kadın, ihtiyar ve genç ayrımı yapmadan 106'sı kadın, 63'ü çocuk, 70'ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 kişiyi vahşice ve hunharca katlettiğini anlatan Ayrım, 487 kişinin bölgeden yaralı kurtulduğunu, 1275 kişinin ise esir alındığını dile getirdi.

Ayrım, "Katliamdan şans eseri kurtulanların anlattıkları yanında, şehit olanların naaşları üzerinde daha sonra yapılan incelemeler sonucu, sivil halkın bir kısmının kafa derilerinin tam bir vahşet örneği gösterilerek yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu ve organlarının kesildiği veya koparıldığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

"Planlı ve kararlı soykırım"

Hocalı'daki vahşet ve soykırımın, "Büyük Ermenistan" ideali çerçevesinde Ermenistan diasporası ve perde gerisindeki diğer emperyalist güçlerin desteğiyle hedef olarak seçilen Karabağ bölgesinin, Azerbaycan Türklerinden tamamen temizlenmesi için gerçekleştirildiğini belirten Ayrım, "Ermeniler'in toprak genişletme isteğine, tarihi Türk düşmanlığı ve nefreti de eklenerek işlenen bu katliamla çağın en büyük zulüm ve soykırımlarından birisi Hocalı'da yaşanmıştır." dedi.

Hocalı Katliamı'nın tesadüf değil, uzun süreden beri Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı, kararlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğunu vurgulayan Ayrım, bu amansız, vazgeçilmez sinsi siyasetin, Ermeni diasporası ve Ermeni lobilerinin her türlü destek, yardım, kışkırtmalarıyla yıllar boyu sürdürüldüğüne dikkati çekti.

Ayrım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan topraklarının beşte biri halen Ermenistan'ın işgali altında olup, bir milyonun üzerinde Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın veya göçkün olarak Azerbaycan'ın değişik şehirlerinde yaşamak durumundadır.

İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, BMGK, AGİT ve İİT'nin ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerekiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu haklı davalarında dayanışma içerisindeyiz. Bu olayın müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'a da işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı yineliyoruz."

Ayrım, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, kederli aileleri ile tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının, en kısa zamanda terk edilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "tek millet, iki devlet" inancının, uzun yıllar devam edeceğini dile getiren Subaşı, Hocalı Katliamı şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA