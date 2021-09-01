Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
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Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor

Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ilçede yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı projesinin onaylanarak ihale sürecine başlandığını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ilçede yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı projesinin onaylanarak ihale sürecine başlandığını bildirdi.

Türkeli'de yapılması planlanan Hükümet Konağı projesiyle ilgili AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, afet nedeniyle incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konunun görüşüldüğünü ve projenin onaylanarak ihale sürecine başlandığını söyledi.

Açık ve kapalı otoparkı ile birlikte toplam 5 bin 493,57 m2 alana sahip olacak yeni hükümet konağı, kaymakamlığa bağlı birçok kamu birimi ile adliyeyide bünyesinde barındıracak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "İlçemize sağladığı bu destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.Türkelimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - SİNOP

Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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