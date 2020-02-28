Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları

28.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:29

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.



Bu yıl "Vergi Güçtür Gözümüz Yükseklerde" sloganıyla kutlanan 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette Türkeli Malmüdürlüğü personelinin Vergi Haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik eden Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anısına çiçek takdim etti. - SİNOP

Kaynak: İHA