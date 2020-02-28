Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları - Haber

Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.

28.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:29
Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları

Sinop'un ilçesinde, kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi , Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.


Bu yıl "Vergi Güçtür Gözümüz Yükseklerde" sloganıyla kutlanan 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette Türkeli Malmüdürlüğü personelinin Vergi Haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik eden Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anısına çiçek takdim etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler