Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü, yıl sonu hedefini yükseltti

Turkcell yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti.

Turkcell yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti.

Turkcell'in Türkiye ve ABD borsalarında işlem görmeye başlamasının 21'inci yıldönümü dolayısıyla Borsa İstanbul'da Gong Töreni düzenlendi. Tören sonrası gerçekleşen basın toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şirkerin 2'inci çeyrek bilanço sonuçlarını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre Turkcell Grubu, 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti. Turkcell yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20,6'lık büyüme kaydederek 16,3 milyar TL ciroya ulaştı. FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021'in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye daha ulaşan Turkcell, Haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile 2019'da başlattığı "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefini ilk 6 ayda aştı.

Dijital servisler büyümesini sürdürüyor

BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon TL'ye ulaştı. Güvenli ve akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, yeni bir kilometre taşına erişerek 1 milyon ücretli kullanıcıyı aştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+, yeni abone kazanımları ile Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaşmış oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in artan bilinirliği ise uygulamaya ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam 82 milyon indirme getirdi.

Paycell, yüzde 78 oranında büyüme performansına imza attı.Türkiye'nin techfin alanında en önemli girişimlerinden olan ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ödeme çözümlerini sürekli çeşitlendiren Paycell, bu çeyrekte de dikkat çekici bir performans sergiledi ve aktif kullanıcı sayısı 5,5 milyona ulaştı. Paycell'in mobil ödeme hacmi, geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 94 büyüyerek 418 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler ise 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, kullanıcıların ödeme alışkanlıklarını değiştiren hizmet çeşitliliği ve artan taleple birlikte yıllık bazda yüzde 78 artış gösterdi.

Sürdürülebilirlik hedefler doğrultusunda somut adımlar atılmaya devam ediliyor

Turkcell, 2030 yılına kadar şirketin ihtiyaç duyduğu elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için Haziran sonunda hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Şirket, dijital servislerle zenginleştirdiği iş modeli ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde salgın etkilerine rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Sürdürülebilir büyümesini 2021'de de devam ettiren Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell'in 2021 yılı ikinci çeyrek net karı da yüzde 31 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. 2021'in ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, Haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefini ilk 6 ayda aştı.

Aksu: "Kurulduğumuz günden bu yana 50 milyar TL'lik yatırım yaptık"

Turkcell'in Türkiye ve ABD borsalarında eş zamanlı olarak işlem görmeye başlamasının 21. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen seans açılış gong töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu "Pandeminin dijitalleşmeyi ve uzaktan operasyonu tetiklediği bu dönemde, en küçüğünden en büyüğüne tüm şirketlerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında iş ortağı olduk, dünyanın en ileri teknolojilerini müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. Bugün burada Türkiye'nin Turkcell'inin 21 yıldır Borsa İstanbul'da işlem görüyor olmasının yanı sıra şirket olarak gösterdiğimiz güçlü büyüme performansımızı da kutluyoruz. 'Dijital Türkiye' vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak 'yerli ve milli' vurgusunun üzerinde önemle duruyoruz. Ürün ve servislerimizi 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle geliştiriyoruz. Güçlü bir ekonomiye sahip olmanın yolunun güçlü sermaye piyasalarından geçtiğine inanarak bu alanda da Türkiye'de bir çok ilki hayata geçiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırımı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Erkan: "2019'da başlattığımız "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefimizin üzerine çıkmayı başardık"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde "İçinde bulunduğumuz bu dönemin özgün koşullarını dikkate alarak geliştirdiğimiz strateji doğrultusunda, bu yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir performans sergiledik. Turkcell'i telekom operatörlüğünden çok daha öte bir dijital ekosistem markası haline getirme stratejimiz çerçevesinde tüm dijital hizmet ve çözümlerimizi Turkcell çatısı altında bağımsız markalar olarak konumlandırıyoruz. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattığımız "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var" şeklinde konuştu.

"Paycell, sunduğu yenilikçi hizmetleri artırarak büyümesini hızlandırıyor"

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell'in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan bir yenilikçi ödeme platformuolduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki aktif kullanıcı sayımız 5,5 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin neredeyse 2 katına ulaşarak 418 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 78 büyüdü. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell'in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz."

Turkcell'in kurumsal müşterileri için veri merkezi, bulut teknolojileri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunduğu Dijital İş Servisleri'nin geliri de bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 22 artarak 618 milyon TL oldu. Turkcell bünyesindeki Dijital İş Servisleri, ikinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.792 adet projeyi hayata geçirdi. 2021'in ikinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 917 milyon TL olarak gerçekleşti.

Müşterilerinin artan veri saklama ve bulut teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarına modern altyapısıyla çözümler sunan Turkcell veri merkezleri, bu alanda pazar lideri konumda bulunuyor. Kurumların dijital dönüşüm süreçlerini daha verimli yönetmeleri için global iş birliklerine de imza atan Turkcell, siber güvenlik alanında farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan "Telco Anti Fraud", "Fortigate Firewall" ve robotik süreç otomasyonu için geliştirilen "Turkcell RPA" ürünlerini de bu çeyrekte kurumsal müşterilerinin kullanıma sundu.

Turkcell, ilk altı ay performansının ardından hedef yükseltti

İlk 6 ayda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle Turkcell 2021 yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2021 sonu için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK'ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettiklerini aktaran Murat Erkan, "Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen 2021'de de müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla yarıladık. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yılsonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Turkcell, sürdürülebilirlik hedeflerine somut adımlarla ilerliyor

Turkcell, şirketin ihtiyaç duyduğu elektrik tüketimini 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için Haziran sonunda hisse devir sözleşmesi imzaladı. Murat Erkan, "Turkcell Enerji Çözümleri firmamız, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet veriyor. Yenilenebilir enerji ve santral yatırımlarımızın yanı sıra yeşil enerji şirketleri ile yaptığımız elektrik ticaretleri sayesinde de çevreci yöntemleri teşvik etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Enerji Çözümleri'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirerek, Turkcell'i sıfır karbon salımı olan ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketinin yaralarını sarabilmek için Turkcell'in tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Murat Erkan, "Yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için 'Kahraman Paket' adını taşıyan iletişim paketleri tanımladık. Yangın bölgelerindeki ekip sayılarımızı ve mobil baz istasyonlarını da artırarak, iletişimin aksamadan sürmesine katkı sağladık. Yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışında bulunurken, Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinde elde edilen gelirleri ve Paycell kanalıyla yapılan bağışları da yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için fidanlara dönüştürdük. Ayrıca şirket çalışanlarımızın oluşturduğu Turkcell Gönüllüleri'nin bağışlarıyla yangında zarar gören hayvanların tedavileri için Muğla'da Hayvan Sahra Hastanesi kurduk" diye konuştu.

"Bakır değil fiber"

Konuşmasına devam eden Erkan, "Türkiye'de 150 bin baz istasyonu var. 5G geldiğinde minimum 10 kat artması gerekecek. 150 bin baz istasyonunun fiberle bağlanma oranı yüzde 35-40 ve bu oran çok yetersiz. Zira ev içindeki toplam akıllı cihaz sayısı da çok artmış durumda ve 100 Mbps bile ihtiyacı karşılamıyor. Unutmayalım ki, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Daha önce 1 milyon kilometre ihtiyacımız var diyorduk, tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri de bakırla değil fiberle donatmalıyız. İster ortak altyapıyla ister bireysel olarak nasıl olursa olsun Türkiye'nin fibere ihtiyacı var. Fakat Turkcell olarak rekabetin altyapıda değil üst yapıda olması gerektiğini ve bu alana yapılacak mükerrer yatırım tutarlarını daha değerli işlere ve projelere ayırabileceğimizi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı