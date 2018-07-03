Türk Tabipler Birliği: Alaattin Çakıcı'ya Verilen Rapor Tıbbi Bulgu İçermiyor

Organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı'ya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden verildiği belirtilen raporla bulunduğu hastanede sınırsız ziyaret izni hakkı tanınması tepki çekmişti. TTB (Türk Tabipler Birliği), söz konusu raporda tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediği açıklamasında bulundu.

"TIBBİ BULGU İÇERMİYOR"

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Çakıcı'ya verilen raporu inceleyen TTB, ulaştığı sonuçları, yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Söz konusu incelemeye ilişkin şu bilgiler verildi: "Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde düzenlenmiş görünen 'süresiz sağlık kurulu raporu' başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın bir şekilde dolaşmaktadır. Söz konusu rapor tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, 'usule ve fenne' uygun düşmemektedir. Söz konusu belgenin, söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz."

"TÜM MAHKUMLAR EŞİT KOŞULLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞMELİ"

TTB açıklamasında, söz konusu rapora ilişkin çağrısının, hiçbir şekilde Çakıcı'nın ya da diğer tüm mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi ve yakınlarıyla görüşmesinin sınırlanması ya da engellenmesini içermediği vurgulandı. Hiçbir ayrım gözetmeden, tüm mahkumların eşit koşullarda sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu çağrı yapıldı: "Seslerini duyurmakta zorlanan ölümcül ve kronik hastalık tanısı konulmuş binlerce mahpus başta olmak üzere, tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine erişiminde aksaklık yaşanmaması, yakınlarıyla insani sürelerde görüşmelerine olanak sağlanması için diğer bakanlıklarla da koordineli olarak bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizi bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyoruz."