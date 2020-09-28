Türk Ocakları Denizli Şubesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Tok, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ocakları Denizli Şubesi olarak Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı askeri harekatı desteklediklerini vurgulayan Tok, şunları kaydetti:

"Kadim Türk toprakları Karabağ ve çevresindeki bölgeleri emperyalist devletlerin desteği ile işgal altında tutulmaktadır. Ermenistan şimdi de Azerbaycan topraklarına ve sivil yerleşimlere tüm uluslararası kurallara uymaksızın saldırdı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni saldırılarına misliyle ve anında cevap vermiştir. Bu saldırılar ve Karabağ işgalinin devamı, Kafkaslardaki barış ve istikrar ortamını bozmaya yönelik tehlikeli girişimlerdir. Ermenistan'ın uluslararası anlaşmaları, hak ve hukuku yok sayan bu saldırılarına başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar gerekli tepkiyi vermeli ve uyarıyı yapmalı, Azerbaycan'ın uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına saygı göstermelidir."

Prof. Dr. Tok, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine açtığı ateş sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu