Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Güneş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
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Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Güneş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedeli için "Yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirlendi" dedi.

Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Güneş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
20.07.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:26

Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedeli için "Yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirlendi" dedi.

Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güneş, "Kuruluş amacında da olduğu gibi 152 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini uzatan Türk Kızılay, insanlığın zor günlerden geçtiği korona virüs salgınında da yüz binlere yardımlarıyla destek oldu, olmaya da devam ediyor. Kızılay, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalan bu dönemde de daha çok sofrayı bereketlendirmek için artık geleneksel hale gelen ve sloganı da; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' olan vekaletle kurban kesim kampanyasını yürütüyor" dedi.

2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığına da dikkat çeken Güneş, "Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak" dedi.

Kampanya kapsamında Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi yapmayı hedeflediklerini belirten Güneş, "Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Güneş, "Vekaleten kurban kesim bedelleri yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirlendi. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki 1050 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Milaslı hayırseverlerin Türk Kızılay Milas Şubesinden bağış yapabileceklerini de dile getiren Güneş, "Milas Kızılay Şubemize gelerek makbuz karşılığı, Milas Kızılay hesabımıza havale yoluyla vekalet verilebilir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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