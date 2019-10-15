Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'daki Suriyelilere Türk Kızılay tarafından yardım malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'daki Suriyelilere Türk Kızılay tarafından yardım malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı."