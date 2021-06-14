Türk Kızılaydan Afganistan'da Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü desteği

Türk Kızılay, Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oksijen tüpü desteğinde bulunuyor.

Türk Kızılay, Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oksijen tüpü desteğinde bulunuyor.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan genelinde son bir ayda Kovid-19 salgınında 3. dalganın tüm ülkeyi etkisi altına aldığını söyledi.

Türk Kızılay olarak daha önce de salgınla mücadele kapsamında Afganistan'a yardımda bulunduklarını ifade eden Ziya, halihazırda Afgan Kızılayı tarafından işletilen 50 yataklı Kovid-19 hastanesindeki hastaların tedavisi için kullanılmak üzere günlük 50 (42 litrelik) oksijen tüpü desteği sağladıklarını belirtti.

Ziya, Türk Kızılay olarak her koşulda Afganistan halkının yardımına koşacaklarını kaydetti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, ülke genelinde son 24 saatte 1804 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, bu sayının sadece hastaneye müracaat edenlerden oluştuğu belirtiliyor.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 93 bin 272 vaka ve 3 bin 600'den fazla ölüm kayıtlara geçse de sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye de aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat