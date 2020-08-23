Türk Kızılay'ın Lübnan'daki insani yardım faaliyetleri devam ediyor
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Türk Kızılay'ın Lübnan'daki insani yardım faaliyetleri devam ediyor

Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Lübnan'da başlattığı insani yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay'ın Lübnan'daki insani yardım faaliyetleri devam ediyor
23.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:42

Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Lübnan'da başlattığı insani yardımlarına devam ediyor.

Lübnan'da yaklaşık 20 gündür insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay ekip başkanı Sinan Derindere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'daki faaliyetlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleriyle başladıklarını belirtti.

Afet müdahale faaliyetleri konusunda son derece tecrübeli olan Türk Kızılay'ın, Beyrut Limanı'nda medana gelen patlamanın ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçtiğinin altını çizen Derindere, " Türk Kızılay, Lübnan Kızılhaç Örgütü saha ekipleri ile birlikte patlamadan etkilenen bölgelerde hızlıca durum ve ihtiyaç tespiti çalışmalarına katıldı ve tespit edilen acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedarik süreçlerini başlattı." dedi.

Olayın başından beri Türk Kızılay ekibinin, afetzedeler ve arama-kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere yönelik olarak kumanya dağıtımı yaptığını aktaran Derindere, "Takip eden günlerde ise Türkiye'den sevk edilen yardım malzemelerinin yanı sıra yerelden tedarik edilen gıda ve hijyen setlerini 2 bin aileye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Derindere, öncelikle, temel ihtiyaçlar olan gıda ve temizlik malzemesi gereksinimini karşılamayı amaçladıklarını dile getirerek Türk Kızılay ekibinin, Lübnan Kızılhaç Örgütü ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ile sıkı koordinasyon halinde acil dönem insani yardım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının artışa geçtiği ülkede insani yardım çalışmalarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Derindere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Kızılay ekibi, afet yönetimi döngüsünün bir sonraki safhası olan iyileşme sürecinde gıda paketi ve hijyen seti dağıtımına ek olarak, evleri hasar gören ailelere yönelik konut tadilatı ve eşya tedariki, zarar gören sağlık altyapısının güçlendirilmesi, patlamada yaralananlara yönelik tedavi masraflarının karşılanması, psikososyal destek çalışmaları ile hasarlı okul ve ibadethane gibi kamusal tesislerin tadilatlarının desteklenmesi ve Lübnan Kızılhaç Örgütünün müdahale kapasitesini destekleyici projeler üzerinde çalışmayı planlamaktadır."

Derindere, Lübnan'a yönelik yardım operasyonunu sürdürmek niyetinde olan Türk Kızılay'ı desteklemek isteyen vatandaşlarımıza, tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "YARDIM" yazıp mesaj (SMS) yollayarak 10 TL bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu belirtilişti.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştu

Türkiye, patlamanın ardından aralıklarla sağlık ve insani yardım malzemeleri yüklü iki A400 tipi kargo uçağını Lübnan'a göndermişti.

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hemen Lübnan'a hareket etmişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

Kaynak: AA

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