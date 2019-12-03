Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından Hanönü ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesi Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edildi.

03.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:18
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Şubesi tarafından ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesi Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ve Kızılay personeli Necip Çalışkan, Hanönü ilçesine gelerek Kaymakam Aydın Göçer ve Belediye Başkanı Serkan Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Güzel, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesini Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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