Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10 tır insani yardım
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Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10 tır insani yardım

Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10 tır insani yardım
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Mısır ile Gazze arasındaki kara sınır kapısı Refah'tan bölgeye ulaşan 10 tırlık insani yardım Filistin Kızılayına teslim edildi.

Mısır ile Gazze arasındaki kara sınır kapısı Refah'tan bölgeye ulaşan 10 tırlık insani yardım Filistin Kızılayına teslim edildi.

İnsani yardım malzemelerinde, gıda kolisinin yanı sıra tıbbi teçhizat, temizlik malzemesi ve kıyafet yer alıyor. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn, Tel Abyad, Cerablus, Bab, Azez, Afrin, İdlib bölgelerinde Sevgi Mağazalarında kıyafet dağıtımını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi sivillere bayramlık dağıtımında şu ana kadar 82 bin 635 kişiye kıyafet ulaştırıldı. Bayram boyunca sürecek dağıtımlarda çoğunluğu çocuk yaklaşık 100 bin kişiye kıyafet teslim edilecek.

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardımlar Koordinatörü Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak Suriye'deki Sevgi Mağazalarımızda bu bayramda da mutluluk dağıtmaya devam ediyoruz. " dedi.

Suriye'deki söz konusu 10 mağazada kıyafet yardımlarına başladıklarını belirten Kökcan, "Rasulayn, Tel Abyad, Cerablus, Bab, Azez, Afrin, İdlib ve Yayladağı bölgelerindeki mağazalarımızda bayrama kadar çoğunluğu yetim 100 bin kişiyi giydirmiş olacağız. Bayram heyecanını Kızılayla yaşayacaklar. " şeklinde konuştu.

Kökcan, bayramda yardım faaliyetine katılan Türk Kızılay bağışçılarına ve çalışanlarına teşekkür etti. Kızılayın yardım ulaştırdığı Ebu Muhammed, "8 yıl önce Halep'ten göç ettim. 2 çocuğum ve eşime elbise alacak imkanım yok. Kızılayın Sevgi Mağazası'ndan hem kendim hem de ailem için ücretsiz elbise verildi. Bu bayramda çocuklarımı sevindiren Türk Kızılaya çok teşekkür ederim. " dedi. Azez'de yardım alanlardan Üm Hüseyin de "Halep'in güneyinden göç ederek Türkiye sınırındaki kamplarda yaşamımı sürdürüyorum. Eşimi Esed rejimi saldırılarında kaybettim. Çocuklarım yeni elbiselerle Kızılay sayesinde tanıştı. Onlara bu mutluluğu yaşatan Türk Kızılaya teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

Bab'daki Sevgi Mağazası'ndan elbise yardımı alan Üm Muhammed, "Humus'tan göç ederek buraya yerleştim. Bizim yanımızda bu zamana kadar hep Türkiye durdu. Sadece elbise değil gıda yardımlarını da Türk Kızılay bizden esirgemedi. Bir önceki bayramda 3 çocuğuma bir şey alamamıştım. Gıdamızı ulaştıran Kızılay çocuklarıma elbiselerini de ulaştırdı. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarım yeni elbiselerle Kızılay sayesinde tanıştı. " şeklinde konuştu.

Türk Kızılay, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de gıda, eğitim, sağlık, barınma konularında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. AA

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Kaynak: Habermetre

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