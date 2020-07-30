Türk Hava Kuvvetleri personeli tatbikat için Gence'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'ın Gence kentine geldiğini bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'ın Gence kentine geldiğini bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'ın Gence kentine geldiğini bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, tatbikata katılacak askeri personelin hazırlık çalışmalarına başladığı belirtildi. Öte yandan, hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: DHA