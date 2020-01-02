Türk fırkateynleri liman liman geziyor

02.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:50

Türk Deniz Görev Grubu, İtalyan fırkateyni ile eğitimlerini tamamladı. Türk fırkateynleri, Ocak'ta İtalya ve Cezayir limanlarını da ziyaret edecek.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Göksu ve TCG Gökova'dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu, İtalya fırkateyni ITS Martinengo ile eğitimlerini tamamladı. Türk fırkateynleri, 2-3 Ocak tarihlerinde İtalya'nın Agusta kentini, 7-10 Ocak tarihleri arasında ise Cezayir limanını ziyaret edecek.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA