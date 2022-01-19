Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Manisa'da toplandı

MANİSA (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısı, Manisa'da yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay Şehzadeler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden Altay, birliklerine 30 ülkeden belediyelerin üye olduğunu dile belirtti.

Azerbaycan, Kırgızistan ve Bosna Hersek'ten üye belediye başkanlarının katılımıyla yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, "Birlik olarak gönül coğrafyamızdaki belediyelerle kardeş ilişkilerinin oluşturulması bu çerçevede yurt dışındaki belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşıyoruz ve Türkiye'nin yerel yönetim bilgisini aktarıyoruz." dedi.

"Herkese kapımız açık"

Birliğin gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Bugün yönetim kurulu toplantımızı 8 belediyenin daha birliğimize katıldığına şahitlik ediyoruz. Bunlardan 4'ü yurt dışından 4'ü ise yurt içinden katıldılar. Birliğimizin çalışmaları duyuldukça yurt dışından katılma istekleri oluyor. Balkanlardan Moğolistan'a kadar 30 ülkede faaliyetlerimiz yürütüyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin yerel yönetim bilgisini diğer ülkelerdeki belediyelere aktarmak. Bunu için özellikle eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Üye olmak isteyen herkese kampız açık."

Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ise yönetim kurulunda yer aldığı TDBB'nin köprü vazifesi gördüğünü belirterek Altay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.