Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında"
Haberler » Güncel » Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında" - Haber

Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

13.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:46
Turhan:

(AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler