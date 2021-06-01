Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer
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Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer

Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor

Manisa'nın ve Turgutlu'nun motor sporlarındaki gururu, milli motosiklet yarışçısı Furkan Eryılmaz yeni sezona muhteşem başladı.

Manisa'nın ve Turgutlu'nun motor sporlarındaki gururu, milli motosiklet yarışçısı Furkan Eryılmaz yeni sezona muhteşem başladı. Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2021 sezonunun ilk ayağında sahne alan Furkan Eryılmaz, hem çifte zafere imza attı hem de pist rekoru kırmayı başardı. Şampiyonanın ilk ayağı 30 Mayıs Pazar günü İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde koşuldu. Türkiye'nin dört bir yanından organizasyon için gelen 81 yarışçının katıldığı şampiyonanın ilk ayağında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve 5 kez dünya şampiyonluğunu kazanmanın gururu yaşayan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da yarışçılarla beraber start alması ayrı bir heyecan kattı.

600 A sınıfında ilk yarışı ve günün en hızlı 20 pilotunun katıldığı TMFGP Kupası'nı zirvede tamamlayıp çifte birincilik kupasını kazanan Furkan, pistin de rekorunu kırdı. Furkan, geri kalan yarışlar öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Milli sporcu yaptığı açıklamada, "Sezona güzel bir başlangıç yaparak 2 tane birincilik kupası ve pist rekoru ile dönmenin haklı gururunu yaşıyorum. Benim bu başarımda arkamda duran başta babam motorcu Zeki Eryılmaz ve resmi sponsorum olmak üzere tüm sevenlerime teşekkür ederim. İnşallah sezonu da başladığımız gibi muhteşem kapatıp, Turgutlu'ya gurur yaşatırım" diye konuştu. 


Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer
Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer
Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer
Turgutlulu motosikletçiden çifte zafer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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