Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü - Haberler
Orta Doğu, Türkiye, Tunus, Güncel

Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü

Tunuslu siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar, Anadolu Ajansının (AA) bölgede önemli, güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirterek 100. yılını tebrik etti.

06.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:32
Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü

Tunuslu siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar, Anadolu Ajansının (AA) bölgede önemli, güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirterek 100. yılını tebrik etti.

Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketinin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buheyri, AA'yı ve tüm çalışanlarını "haber takibinde ve haberciliğindeki başarıları, güvenilirliği, profesyonelliği" için kutladı.

Başta Tunus ofisi olmak üzere Ajansın tüm başarılarından gurur duyduklarını belirten Buheyri, kuruluş yıl dönümünde bu parlak yükselişin sürmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Buheyri, "İslam ülkelerinden birinin haber ajansı olarak böylesine bir başarı elde etmesi, güvenilirliği kazanması ve bu öncü deneyimi edinmesi oldukça önemli." dedi.

"Bölge haklarının lehine habercilik"

Tunuslu siyasi analist ve yazar Bulababa Salim de AA'nın sadece Türkiye odaklı haberlerde değil tüm Orta Doğu için tanınmış bir haber kaynağı haline geldiğine işaret etti.

Ajansın Arapça Yayın Servisi'nin Orta Doğu'daki geleneksel medyaya rekabetçi bir soluk getirdiğine dikkati çeken Salim, "AA bölgede gerçeğe daha da yaklaşan bir fotoğraf vererek, alternatif bir medya halini aldı. Ajans, bölgedeki meseleleri Arap ve Müslüman dünyasının aleyhine değil bilakis lehine bir açıyla daha da yakından inceler oldu." diye konuştu.

Salim, AA'nın özellikle Filistin davasına ilişkin haber takibinde "her zaman haklının yanında yer alan bir habercilik anlayışını benimsediğini" gözlemlediğini paylaşarak, "AA, haberciliğindeki profesyonellik ve güvenilirlikle kendisine uluslararası medya sahasında bir alan açtı ve artık geleneksel haber ajanslarının rakibi konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Güncel Türkiye'nin temsilcisi"

Tunus'un eski başbakanlık basın müsteşarı Rıza Kozdağlı, Anadolu Ajansının "siyasi gelişim, bölgesel ve uluslararası varlığıyla güncel Türkiye'yi temsil ettiğini" söyledi.

Kozdağlı, "AA'nın son dönemde tanınmışlık ve çeşitlilik açısından ulaştığı nokta, Türkiye'nin bölgesel ve dünya arenasındaki hedeflerine ulaştığının bir göstergesidir." diye konuştu.

AA'nın abonelerine haber, analiz, özel haber gibi farklı kategorileri birçok dilde sunduğunun altını çizen Kozdağlı, AA'nın Tunus ofisinin açıldığı dönemde kendisinin de basın danışmanlığı görevinde bulunduğunu ve Ajansın Tunus'taki faaliyetleri sayesinde doğru haberciliğin adresi olduğunu birinci gözle izlediğini belirtti.

"Türkiye'den dünyaya uzanan köprü"

Tunuslu gazeteci Kemal eş-Şarni ise Anadolu Ajansının "Türkiye'den İslam dünyasına ve dünyaya uzanan bir köprü" görevi gördüğünü dile getirdi.

Şarni, "AA, dünya çapındaki tüm büyük olaylarda oradaydı; gelişmeleri takip etti, yaşananları olduğu gibi profesyonel biçimde tarafsızca aktardı ve bunun sonunda izleyiciler nezdinde büyük bir güven kazandı. Libya meselesi, Suriye ve Irak'taki mülteci hareketleri, bunlardan sadece birkaç örnek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Engin Altay İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Neymar Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 14:58:05. #1.14#
title