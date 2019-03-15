Tunus'taki Bebek Ölümleri

Tunus'ta bir devlet hastanesinde enfeksiyon nedeniyle 15 bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 3 genel müdürün görevine son verildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki Er-Rabıta Devlet Hastanesinde son günlerde artan bebek ölümleri nedeniyle, Sağlık Genel Müdürü Nebihe el-Bursali, Ulusal İlaç Denetim Laboratuvarı Genel Müdürü Sinde el-Bahri ile başkentteki Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi Genel Müdürü Hayat Sabit'in görevden alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif de daha önce, ölümler üzerine istifasını sunmuştu. Başbakan Yusuf Şahid de hafta sonu hastaneyi ziyaret ederek, eğer bir ihmal varsa sorumluların hesap vereceğini belirtmişti.

Bebek ölümlerinin ardından Tunus'ta hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelmiş, olay nedeniyle ülkede protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: AA