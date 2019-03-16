Tunus'ta 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Düzenlendi

Tunus, Filistin ve farklı Afrika ülkelerinden çok sayıda öğrenci, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) Tunus'ta düzenlediği 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilmekte olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, başkent Tunus'un merkezindeki tarihi bölgede düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında, klasik Tunus şiirleri okundu, Filistin halayı, Tunus halk ve tasavvuf musikisi eşliğinde danslar sergilendi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Doğan, çeşitli Afrika ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin, ülkesini kalkındıracak ve hak ettiği yeri almasına yardım edecek çok sayıda Tunuslu öğrenciye burs verdiğini İfade etti.

Doğan, "Tunus'un bölgede model ülke olabilmesi için bugün birbirimizle iş birliğine ve ortaklığa ihtiyacımız var. Hayalperest gençlere bölgede daha iyi bir gelecek için eşlik edeceğiz." dedi.

UDEF Başkanı Bolat ise 51 ülke 94 şehirde uluslararası öğrenci buluşmasının gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'nin 64 noktasında UDEF'in derneği bulunduğunu ve ülkeye gelen yabancı öğrencilerle beraber olduklarını dile getirdi.

Buradaki programda da Tunus'tan ve diğer ülkelerden öğrencileri Türkiye'ye davet ettiklerini kaydeden Bolat, bugün Türkiye'de 150 bin yabancı öğrenci olduğunu ve UDEF olarak onlara misafirperverlik gösterdiklerini anlattı.

Tunus, Hindistan Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere aynı anda 5 ülkede program gerçekleştirdiklerini söyleyen Bolat, tüm programı tamamladıktan sonra 4 Mayıs'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla final programını gerçekleştireceklerini belirtti.

Kaynak: AA