Tuncelili sporcunun Avrupa başarısı

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Dersimli kick boks sporcusu İrem Deniz Yuvanç, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Dersimli sporcu İrem Deniz Yuvanç, 5-13 Kasım tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Yuvanç'ın antrenörü Gürsel Tayam, alınan başarının Türkiye ve Tunceli açısından önemli olduğunu belirterek, "Kulüp olarak bundan önce de gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında önemli başarılar elde eden sporcularımız oldu. Onlarla hem kulüp hem kent olarak gurur duyuyoruz. Amacımız bu başarıları daha da çoğaltmak" diye konuştu.

Genç sporcu İrem Deniz Yuvanç ise aldığı başarının kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti. - TUNCELİ