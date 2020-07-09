Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
09.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:00
TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA