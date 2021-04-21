Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri
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Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri

Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli Valiliği, kentte sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan araçların mobese kameralarıyla tespit edilerek izin belgesi olmayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Tunceli Valiliği, kentte sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan araçların mobese kameralarıyla tespit edilerek izin belgesi olmayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada: " Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşan ihlalleri tespit etmek için, bugünden itibaren İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kısıtlamanın başladığı saat 19.00'dan gece saat 24.00'e kadar mobeseler tarafından tespit edilecek araçların, seyahat izin belgesi olup olmadığı kontrol edilecektir. Seyahat izin belgesi olmayan araç sahiplerine gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Kamu hizmetinde görevli araçlar ile İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan araç ve kişiler kısıtlamanın dışındadır.Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım"denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri
Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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