Tüm yurtta korona denetimi yapıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Ağustosta tüm Türkiye'de corona virüsü salgınıyla ilgili en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Ağustosta tüm Türkiye'de corona virüsü salgınıyla ilgili en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Yurdun dört bir yanında bugün denetimler yapıldı.

Bakan Soylu'nun "En geniş denetimimizi yapacağız." açıklamasının ardından İstanbul'da da denetimler hız kazandı.

Anadolu Yakasının en kalabalık noktalarından biri olan Kadıköy de sabah saatlerinde koronavirüs salgınıyla mücadele de altın kural olan 'Maske ve sosyal mesafe' denetlendi. Toplu taşıma araçları ve meydanda vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da denetim yapılan bir diğer bölge ise Bakırköy oldu. Polis ekipleri ilçede birçok noktada korona virüs denetimleri yaptı. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan ekipler, parklardaki çocuklarla da tek tek ilgilendi.

İzmir'deki denetimlere ise Vali Yavuz Selim Köşger de katıldır.Vali Köşger işletmeleri denetledikten sonra İzmirlilere maskeve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Genelge kapsamında pilot il Kırıkkale'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine yapıldı.

Uyarıcı denetim ekipleri gördükleri ihlalleri veri tabanı sistemine işliyor.

Sisteminde 2 kere ihlali görülenler otomatik olarak idari para cezasına çarptırılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA