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TÜİK-İlk öngörülere göre 2020'de bitkisel üretim artacak

Yapılan ilk öngörülere göre, Türkiye genelinde bitkisel üretim, tüm ürün gruplarında 2020 yılında artacak.

TÜİK-İlk öngörülere göre 2020'de bitkisel üretim artacak
28.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:28

Yapılan ilk öngörülere göre, Türkiye genelinde bitkisel üretim, tüm ürün gruplarında 2020 yılında artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7.3, sebzelerde yüzde 0.8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5.3 artması öngörüldü.

Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68.5 milyon ton, sebzelerde 31.3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23.5 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.9 artarak yaklaşık 37.1 milyon ton olacağı öngörüldü.Buğday üretiminin yüzde 7.9 artarak 20.5 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 8.7 artarak 8.3 milyon tona, çavdar üretiminin yüzde 3.2 artarak 320 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 9.0 artarak yaklaşık 289 bin tona çıkacağı öngörüldü.Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 3.8 azalarak yaklaşık 5.3 bin tona gerileyeceği, kırmızı mercimeğin yüzde 12.9 artarak 350 bin tona, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4.4 artarak 5.2 milyon tona çıkacağı öngörüldü.Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişmeyerek 150 bin tonda kalacağı öngörüldü.Tütün üretiminin yüzde 14.3 artarak 80 bin tona, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10.6 artarak 20 milyon tona çıkacağı öngörüldü.Sebze ürünleri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.8 artarak yaklaşık 31.3 milyon tona çıkacağı öngörüldü.Buna göre, yumru ve kök sebzelerde yüzde 4.3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0.3 artış, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0.1 azalış olacağı öngörüldü.Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 1.9, kuru soğanda yüzde 6.8, hıyarda yüzde 1.2 artış, karpuzda yüzde 6.4, kavunda yüzde 2.2, taze fasulyede yüzde 4.4 azalış olacağı öngörüldü.Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.3 artarak yaklaşık 23.5 milyon ton olacağı öngörüldü.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 7.2, şeftalide yüzde 4.8, kirazda yüzde 10.2, çilekte yüzde 2.2, yenidünyada yüzde 0.1 artış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10.7, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığında yüzde 217.6 artış olacağı öngörüldü.İncir üretiminin değişim göstermeyerek 310 bin ton olacağı tahmin edildi. Muz da ise yüzde 5.4 artış olacağı öngörüldü.

Tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınarak Resmi İstatistik Programı kapsamında TÜİK tarafından yayımlanıyor. Ayrıca haşhaş (kapsül, tohum) üretim miktarı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden derleniyor. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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