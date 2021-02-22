TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor"
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor"

22.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:58

"COVID-19 ve Toplum" etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.

"COVID-19 ve Toplum" etkinliği

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (2)

TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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