TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Desteklenen projelerimizin yüzde 5 buçuğu sosyal ve beşeri bilimler alanından geliyor"
22.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:58
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı