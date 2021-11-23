TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu

ESKİŞEHİR (DHA) -

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Uefa Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir'de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri'nin ikincisi İzmir'de yapıldı. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen seminerde A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından İbrahima Yattara, Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan ile gazeteci Atakan Kurt, Altınordu altyapısındaki genç futbolcu adaylarına deneyimlerini aktardı. Seminere TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmirli gazeteciler de katıldı.

TOLUNAY KAFKAS: ALTINORDU GÖZBEBEĞİ

Futbolculuk döneminde yeteneğinin yanı sıra özel hayatıyla da tartışılan Yattara, genç oyunculara kendisini saha içinde örnek almalarını söyledi. "Trabzon'a geldiğimde hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Çünkü Afrika'dan gelmiştim. Trabzon bana cennet gibi geldi" diyen Gineli eski ünlü futbolcu, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu Fatih Tekke'ydi, çok iyi bir futbolcu. Ona çok saygı duyuyorum. Ama özellikle Sergen Yalçın çok yetenekliydi. Onu karşılıklı oynarken bile izlemek çok keyifliydi. Genç futbolcular saha dışında benim yaptığım hiçbir şeyi yapmasınlar ama saha içinde örnek alsınlar. Ben çok zor şartlarda yetiştim. Okula gitmek için her gün 5 kilometre yürüyordum. İmkan yoktu. Kariyerimde hatalar yaptım. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Tekniğim çok güzeldi ama antrenmanı sevmiyordum, sadece top oynamayı seviyordum. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum" dedi.