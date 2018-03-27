Tso Başkanı Yalçın, Projelerini Açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, 5 yıllık görev süreleri içerisinde yaptıkları çalışmalar ile bundan sonraki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Sertan Yalçın, Başkan Yardımcıları Abdülkadir Çınar, Mehmet Çivici, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Remzi Alim, Sibel Demirçin, Aynur Coşkun ve Hasan Yavuz'un yanı sıra yeni dönemde görev alacak ekipte yer alan işadamları ile birlikte kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın yola çıkarken söyledikleri "Güçlü TSO, Güçlü Ereğli" sözlerinin sadece slogandan ibaret olmadığını, grubunun yapacağı çalışmaları özetleyen cümleler olduğunu ifade etti. Yola çıktıkları ekibinin gerek irade ve gerekse finans yönünden güçlü insanlardan oluştuğunu anlatan Yalçın, kum tanelerinin bir torbada bir araya gelmesi gibi etkili bir yapı oluşturduklarını, bu potansiyeli ise TSO ve Ereğli için işlevsel hale getireceklerini dile getirdi.

Yalçın 5 yıllık karnesini açıkladı

Kısa açıklamasının ardından slayt eşliğinde 2013 yılından bu yana Kdz. Ereğli TSO olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yalçın, öncelikli olarak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nin sorunlarını çözerek direk bin 700, servisçi, yemekçi ve diğer tedarikçileri ile birlikte 3 binden fazla insana istihdam sağlamayı başardıklarını söyledi. Ereğli'de üniversite öğrenci sayısının artırılması yönündeki projelerle ilgili ilk açıklamaları kendilerinin yaptığını belirten, Ereğli Eğitim Kampüsü Projesi'nin takipçisi olacaklarını ve hayata geçirilmesi içinde gereken tüm çalışmaları siyasi iktidarla birlikte yürüteceklerini vurguladı. Erdemirle ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ve 15 yıllık aradan sonra ilk defa Yönetim Kurulu Başkanı'nın TSO'yu ziyaret ettiğini ve bu ziyaret neticesinde sanayici, nakliyeci ve tüccarlar başta olmak üzere bir çok soruna çözüm getirildiğini ifade eden Yalçın, ayrıca dönem içerisinde üyelerin TSO binasında Erdemir yetkilileri ile bir araya getirilerek sorunlara ortak çözüm bulunmasının sağlandığını anlattı. 5 yıllık süre zarfında 4'ü yurt dışı olmak üzere yut içinde de değişik sektörlere ilişkin fuarlara gezi düzenlediklerini belirten Yalçın, üyelere yönelik olarak sürekli eğitim ve konferanslar düzenlediklerini söyledi.

32 ayrı proje açıkladı

15 Nisan'da yapılacak seçimlerin ardından yapacakları çalışmalara ilişkin 32 ayrı proje açıklayan Yalçın, bunlardan bazılarının başladığını ve bazılarını ise yeni dönemde hayata geçirmeye başlayacaklarını söyledi. Kdz. Ereğli ilçesinde e-ticaret yapan firma sayısını artırmak için üyelere eğitim vererek destekleyeceklerini açıklayan Yalçın, gıda sektöründe faaliyet gösteren toptancıları sanayi sitelerinden kurtarıp tek bir yerde toplayarak Gıda Toptancıları Sitesi kuracaklarını belirtti.

TSO bünyesinde özel Erdemir ofisi kurarak, üyelerin yaşanan sorunlarını anında aktarabilecekleri bir imkana kavuşacaklarını ve bu ofisin başında da başkan yardımcılarından birinin görevli olacağını belirten Yalçın, tersaneler bölgesinin canlandırılması ve hali hazırdaki iskelenin 3. Şahıslara tamil ve tahliye hizmeti vermeye başlaması için ulaştırma bakanlığından gerekli onayların alındığını, maliye bakanlığından onayın alınması içinde gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Yeni dönemde üyelerin programlı bir şekilde yönetim ve komiteler tarafından ziyaret edileceğini, ayrıca avukat, KOSGEP ve KGF temsilcisinin de beldelere giderek üyelere bilgilendirmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Hem esnaflarla hem de diğer esnaf odaları ile periyodik olarak bir araya gelinerek kaynaşma sağlayacaklarını belirten Yalçın, çarşı merkezine vatandaşların daha fazla alışverişe gelmesi ve esnafların işlerinin canlandırılması için çarşı üstünün kapatılarak güzel bir mimari ile daha işlevsel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Osmanlı, Çileği, Bal, fındık, kestane ve elpek bezi için coğrafi işaret alınması yönünde çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Yalçın, bu ürünlerin marka haline getirilip ulusal ve dünya pazarına açılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Gülüç Irmağı etrafında bulunan bölgede Islah OSB kurulması çalışmalarının devam ettiğini ve vu çalışmanın akabinde karma OSB ve ihtisas OSB statüsünün kazanılacağını belirten Yalçın, bu sayada o bölgede bulunan sanayicilerin teşvikte 3. Bölgeden 4. Bölgeye geçeceklerini ifade etti.

Yalçın konuşmasında projelerle ilgili şunları söyledi; "Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicilerimizin en büyük sorunu olan ara eleman ihtiyacını karşılamak için organize sanayi bölgesinde yatılı teknik kolej açıyoruz. Burada eğitim gören öğrencilere iş garantisi verilecek. Sektöründe başarılı olan ve Ereğli'ye katkı sağlayıp değer katan iş adamı, sanayici, tüccar, girişimci, esnaf, sanatçı, sporcu, akademisyen ve bürokratlarımız için ödül törenleri düzenlenip, onurlandırılacak. Teşvik sisteminde bölgemize karşı uygulanan haksızlığı ortadan kaldırarak, hak ettiği teşvik sistemine girmesi sağlanacak. Bu sayede bölgemizin yatırımcılar için cazip gelmesi ve büyük yatırımcıları bölgemize çekmek ana hedeflerimizdendir. Bölgemizin var olan doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması ve ilçemizde turizmin geliştirilmesi amacıyla Kdz. Ereğli TSO olarak BAKKA 2018 turizm projelerinden birine ortak, ikisine de iştirakçi olunmuştur. Bu ve benzeri projelerde bizzat yer alıp veya destekleyerek ilçemize gelen turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Alanında uzman kişilerle üyelerimizi sık sık buluşturup, iş fikri ve ARGE eğitim bilgilendirmesi yaparak, teknolojinin takibini, arz talep doğrultusunda yeni yatırım ve iş alanları oluşturulmasını sağlamak. Üyelerimiz için her yıl en az bir yurt dışı, 2 yurt içi fuarı için organizasyon düzenlenerek sektörlerinde ki yeni gelişmelerin takibini yapmaları ve ticari ilişkilerini geliştirmeleri sağlanacak. Ereğli'de ki esnaflarımızın satışlarının arttırılmasını sağlamak amacıyla 'Alış veriş günleri' organizasyonu çalışmalarında sona gelinmiş olup, yeni dönemde hayata geçirilecektir. İlçemize dışarıdan ucuz kampanyalar vaadiyle bir hafta 10 günlüğüne gelip kayıt dışı çalışarak esnafımıza zarar verenlerle mücadele edilecek ve üyelerimizin hakları korunacak. Ereğli-Devrek arası karayolu ile Karasu, Ereğli, Bartın demiryolu projelerinin tamamlanması için takipçisi olacağız. Bu sayede Filyos projesi hayata geçerken Ereğli ile Filyos'un entegrasyonunu sağlıyoruz. Kamyon garajı kurulması ve içerisinde ağır vasıta bakım onarım yeri açılması, Ereğli alış veriş caddesi yapılacak. TSO'nun üye firmalara referans olması sağlanacak. Bankalarla pos ve paket anlaşması yapılacak. TSO internet sitesinde her üyenin tanıtımı yapılacak (Sitesi olanlara link verilecek). Ereğli'nin sporda birinci ligde temsilcisi olması için destek verilecek. Ereğli'de ki kömür rezervinin yer üstüne çıkarılması için mevcut maden ocaklarına ek işçi alınması, çalışmayan ocakların çalıştırılması ve yeni maden ocaklarının açılması için çalışmalar yürütülecek.4 yıl içerisinde 500'ün üzerinde kişiye girişimcilik eğitim verdik. Hedefimiz bu sayıyı 1000 kişinin üzerine çıkarmak."

Hayata geçirecekleri projelerle Ereğli'nin güçlenmeye devam edeceğini söyleyen Yalçın, yaptığı sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ereğli Eğitim Kampüsü'nün takipçisiyiz"

Bir gazetecinin üniversite kampüs yerinin bir türlü başlamaması ile ilgili bir soruya Yalçın şu yanıtı verdi; "Ereğli'deki öğrenci sayısının arttırılması bizim çarşı içindeki perakende sektöründe bulunan bütün arkadaşlarımızın iş hacminin gelişmesini sağlayacak. Üniversiteye tahsis edilen eski devlet hastanesi yeri ile ilgili bazı söylentiler bizim de kulağımıza geliyor. Biz bunların hiçbir tanesini kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz. Buradaki yerin üniversite kampüsü haricinde hiçbir amaç için kullanımına ne müsaade ederiz, ne de böyle bir şeyin yanında oluruz. Bunun tamamen karşısındayız. Böyle bir şey söz konusu olursa da bütün mücadeleyi yaparız. Üniversite konusunda gelinen aşamada biliyorsunuz avam projesi yapıldı. Bununla ilgili uygulama projesi ihalesi gerçekleştirilecek. Sayın Vekilimiz bununla ilgili bir kaynak arttırıldığını yaklaşık 5-6 ay önce basınla paylaştı. Önümüzdeki günlerde kalkınma bakanlığıyla yapılacak görüşmeler neticesinde buradaki uygulama projesinin de ihalesinin yapılıp biran önce yapım işinin başlamasını arzu etmekteyiz. Ereğli'nin beklentisi de bu yönde. Bu konuyu biz de sonuna kadar takip edeceğiz."

"Yeni sanayi sitesinin yeri belli"

Yeni sanayi sitesi için yer tespitinin yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir soru üzerine Yalçın; "planladığımız bir yer var ama spekülasyonlara neden olmamak için kesinleşmeden açıklamak doğru olmaz. Ama şöyle söyleyeyim; organize sanayi bölgesine (osb) yakın bir yerde olacak ki; organize sanayi bölgesine bir yan sanayi oluşturmak amacını hedefliyoruz."ifadelerine yer verdi.

"Bildikleri varsa açıklasınlar"

Bir gün önce muhalif TSO Başkan Adayı Arslan Keleş'in ortaya attığı 'FETÖ terör örgütü' iddialarına yönelik soruyda yanıt veren Yalçın, açıklamayı yapanların suçluluk psikoloji içerisinde olduklarına inandığını belirtti. Yalçın konuşmasında "FETÖ uzantılarının TSO seçimlerine müdahil olmaya çalıştığı' iddiaları ile ilgili bir soruya da; "bizim ekibimiz dün olduğu gibi bugün de her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olan arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bildikleri bir şey varsa açıklarlar. Bu konularla ilgili yakından uzaktan bir ilişkimiz olma ihtimalimiz olamaz. 15 Temmuz'da devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu net bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve duruşumuzu sergiledik. Sanki burada suçluluk psikolojisi varmış gibi, ben öyle algıladım" dedi.

Yalçın gazetecilerle önümüzdeki hafta içerisinde havanın güzel olduğu bir günde Ereğli OSB'ye gezi düzenleyip, yapılan faaliyetleri yakından görme imkanı sunacaklarını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK