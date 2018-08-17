Trump Yine Türkiye'ye Saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yine Türkiye'ye saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Türkiye'ye ve rahip Brunson hakkında yazarak yeniden Türkiye'ye saldırdı. Trump yazdığı tweette, "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi vatansever bir tutuklu olarak temsil etmesini istediğim harika Hristiyan Papazımızı ellerinde tutuyorlar. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, fakat Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağız" ifadeleri yer aldı.

Önceki gün de Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, papaz Brunson'a adil olmayan ve kötü yaklaşımlarda bulunmakla suçladıkları Türkiye'nin tutumu için, "Bu yönetim tarafından unutulmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Özellikle bir kısım Amerikalılar, Trump'ın Papaz Brunson ile ilgili açıklamalarının Kasım ayı seçimleri yaklaşırken medya ile yaşadığı anlaşmazlık, göçmen politikalarındaki başarısızlığı ve Rusya ilişkileri gibi sorunlarda dikkatleri kendisinden uzaklaştırmak ve beyaz Hristiyan seçmenin desteğini toplamak olduğu görüşünde birleşiyor. - WASHINGTON