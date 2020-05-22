Trump, Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
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Trump, Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump, Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
22.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:41

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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