Trump: "Kovid-19 salgınının yoğun olduğu bölgelere uçak seferlerinin durdurulmasını...
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Trump: "Kovid-19 salgınının yoğun olduğu bölgelere uçak seferlerinin durdurulmasını...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.

02.04.2020 02:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 02:56
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

ABD'deki vaka sayılarının son 24 saatte rekor kırdığını kaydeden Trump, "Bu virüsün ne kadar kötü olduğunu son 1 gündeki rakamlara bakarak anlayabilirsiz." dedi.

Virüse karşı alınan önlemlere uyulmasının sayısız hayat kurtaracağını vurgulayan Trump, "Sosyal mesafe, çalışanlarımıza verdiğimiz ekonomik destek, hızlı tıbbi müdahale, yabancıların ülkemize gelmesini engelleme yolu ile virüse karşı her cephede savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Kovid-19 salgınının çıkış ülkesi olan Çin'in salgına ilişkin gerçek rakamı sakladığı iddialarına ilişkin, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar." yorumunda bulundu.

İç hatlar uçuşları tartışma konusu

Trump, bir muhabirin New York ve New Orleans gibi virüsün yoğun görüldüğü kentlere uçuşların devam ettiğini hatırlatması üzerine, "Bu noktalara uçuşların durdurulması konusunu görüşüyoruz. Ama bunu yaptığınızda havacılık sektörünün üzerine çok gitmiş olursunuz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz sürüyor." açıklamasını yaptı.

Tüm iç hatlar uçuşların durdurulmasına ilişkin ise Trump, "Şu anda virüsün çok yoğun olduğu bölgelere olan uçuşları değerlendiriyoruz. Ama her uçuşu yasaklamak mı? Bu çok zor bir karar. Yakında size bu konuda bir duyuru yapacağız." bilgisini paylaştı.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in eyalet valilerine bir mektup yazarak, afet ve toplumsal olaylarda ABD ordusuna bağlı olarak yarı zamanlı çalışan 70 bin ulusal muhafızı harekete geçirdiklerini bildirdiğini aktardı. Trump, Ulusal muhafızların tıbbi malzemelerin depolardan, hastanelere taşınmasında kullanılabileceğini kaydetti.

Trump'tan New York'a mesaj

Önlemlere uyulması halinde, virüsü bir an önce yenip hayatı eskisine döndürmeyi amaçladıklarını belirten Trump, "Bu hafta tüm Amerikalılar'ın kalbi New York ile atıyor. New York, salgının en ağır yükünü çekiyor. New York halkı şunu bilmeli ki onların yanındayız." diye konuştu.

Trump, virüsün Louisiana gibi bazı konumlarda "patlama" etkisi yaptığını da vurgulayarak Kovid-19 salgınını "ölümcül veba" olarak nitelendirdi.

Daha önce virüsün "grip gibi basit" olduğu açıklamalarıyla gündeme gelen Trump, bu kez, "Bu virüs, inanılmaz derecede bulaşıcı. Daha önce böylesi görülmedi. Sadece bir topluluktaki bir kişide bile virüs olması herkesin hasta olmasına yetiyor. Doğru insanı bulursa da maalesef başına büyük belalar açıyor." dedi.

Küresel petrol piyasalarındaki fiyat tartışmalarına ilişkin son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri yaptığını belirten Trump, "Hem Putin hem de veliaht prens ne yapmaları gerektiğini biliyor. Bu nedenle de petrol fiyatı sorununu çözeceklerine dair inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

İran'a uyarı

Öte yandan Trump'a basın toplantısında, gün ortasında attığı "Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." şeklindeki tweeti soruldu.

Trump, "İran'ı uyarıyoruz. Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz." yanıtını verdi.

İran'ın doğrudan kendisinin olmasa bile Irak'taki İran destekli grupların birtakım planları olduğu bilgisi geldiğini vurgulayan Trump, "Kötü bir şey olursa, bunun sonucu İran için çok acı verici olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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