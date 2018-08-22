Trump'ın Eski Avukatı Cohen Savcılıkla İşbirliği Yaptı, Suçlamaları Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, FBI'a teslim olup New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitti. Cohen vergi kaçırma ve 'mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma suçlamalarını kabul etti. Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un Virgina'da süren davasında da jüri 18 suçlamadan 8'inde Manafort'u suçlu buldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyordu. Trump'ın avukatı Michael Cohen de bu ödemeler nedeniyle mercek altındaydı. Cohen'in mahkemede kabul ettiği suçlamalar arasında "bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin sessiz bazı konularsa sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek" de buluuyor. Cohen mahkemede aday ismi açıklamadı.

ABD'de bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. İsmi mahkemede geçmese de Cohen'in bu suçu kabul etmesi Trump için potansiyel bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca Cohen'in mahkemede suçlarını itiraf etmesi yıllardır kendisine sadık olduğu patronu Donald Trump'ın aleyhine hareket etmeye başladığı anlamına gelebilir.

Şimdi gözler 51 yaşındaki avukatın; Rusya'nın, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'e de konuşup konuşmayacağında. CNN ve New York Times'a göre avukatla New York'taki savcılar arasındaki anlaşma 'Mueller gibi başka federal yetkililerle de işbirliği yapma koşulunu' kapsamıyor. Cohen'in hakkındaki suçlamalardan en fazla 5 yıl 3 ay kadar hapis cezası alması söz konusu.



Trump'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cohen, daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylemişti. Ancak FBI'ın evine yaptığı baskınlardan sonra ağız değiştiren avukat, ailesi ve ülkesine sadakatinin, eski patronuna olan bağlılığından önce geldiğini belirtti.

Trump ile Cohen'in, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski bir Playboy modeline yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı Temmuz'da CNN televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Ses kaydında Trump ve avukatı Michael Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'dan Trump ile yaşadığı ilişkiye dair hikayesinin haklarını satın almayı tartışıyor. Ses kaydının Eylül 2016'da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı belirtilirken, Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006'da yaşandığı iddia ediliyor.

Trump geçen Mayıs ayında, iddiaları konusunda sessiz kalması için Cohen'in bir başka porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi, avukatına geri verdiğini kabul etmişti.



Manafort 18 suçlamadan 8'inden suçlu bulundu

Trump'ın 2016'daki ABD Başkanlık Seçimleri öncesindeki kampanyada vergi kaçırma iddiaları ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un davasında jüri aşamasına geçildi, jüri üyelerinin görüşmeleri dört gündür Virginia'nın Alexandria kentinde sonuçlandı. Manafort, 18 suçlamadan 8'inden suçlu bulundu. Bunlardan 5'i vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan edememe... Jüri üyeleri diğer 10 suçlama konusunda uzlaşamadı.

Manafort, Rus oligarkları ve Ukrayna'yla bağlantıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmadan önce Trump kampanyasının bir numaralı ismiydi. Paul Manafort Ukrayna'da siyasi danışman olarak 10 yıldan fazla bir süre geçirdi. Ukrayna'daki Rusya yanlısı gruplarla bağlantılı olduğu suçlamaları karşısında Ağustos 2016'da görevinden istifa etti. Bir Rus avukatın Trump'ın ekibine gizli bilgiler vermeyi vaat ettiği önemli buluşmada yer almıştı.

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