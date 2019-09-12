Trump: ecb faizi düşürürken fed oturuyor

12.09.2019 15:54

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euronun dolar karşısındaki değerini düşürme konusunda başarılı olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tek yaptığının ise "oturmak" olduğunu söyledi.

ECB'nin faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirmesi ve refinansman operasyon faiz oranı ile marjinal faiz oranlarını de sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutma kararının ardından Trump, benzer bir tutumun Fed tarafından da izlenmesi gerektiğini, fakat Fed'in "oturmak" dışında başka bir şey yapmadığını belirtti.

Söz konusu ECB faiz kararı sonrası Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa Merkez Bankası hızlı davranarak faizleri 10 baz puan indirdi. Euronun bizim çok güçlü dolarımız karşısında değer kaybını hızlandırmada başarılı oluyor ve ABD ihracatına zarar veriyorlar. Fed oturuyor, oturuyor ve oturuyor. Onlar borç almak için para alırken, biz hala faiz ödüyoruz!"

Trump'ın açıklamalarına paralel olarak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa'daki "negatif oranların endişe verici" olduğunu ve "ekonomiyi iyi tutmayı zorlaştırdığı" uyarısını yaptı.

Kaynak: DHA