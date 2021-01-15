TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu
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TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu

15.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:10

TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Artı' programında spor spikeri Cansu Canbaz'ın Erdoğan Arıkan'a yönelttiği Mesut Özil sorusu sosyal medyaya bomba gibi düştü. 'Mesut Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?' sorusuna izleyiciler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Gelen tepkilerin ardından Canbaz, özür diledi.

TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, TRT spor spikeri Cansu Canbaz, defalarca Alman milli takım forması giyen Mesut Özil için söylediği sözler sosyal medyada alay konusu oldu.

SPİKERİN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir futbolcunun yalnızca bir milli takımda oynayabileceğini bilmeyen Canbaz, defalarca Alman milli takımında oynayan Mesut Özil için, "Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?" diye sordu.

Erdoğan Arıkan ise buna karşılık, "Yok oynayamayacak. Yine Almanya'da oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'ye gelse dahi Alman Milli Takımı isterse onlar oynatabilecek, biz oynatamayacağız." ifadelerini kullandı.

Canbaz'ın Özil ile ilgili sorusu, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi oldu.

CANSU CANBAZ ÖZÜR DİLEDİ

Bu diyalogun ardından gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan TRT Spikeri Cansu Canbaz, "Kendime karşı en acımasız eleştirmen yine kendim olmuşumdur. Hem de hayatımın her alanında. Ama her hatayı bir tecrübe her tecrübeyi ise yeni bir basamak olarak görmeyi de bilmişimdir. Tekrar yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilerim. Anlayışınız için de teşekkür ederim. İyi geceler." ifadelerini kullandı.

TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu

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