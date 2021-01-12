Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

12.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:56
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, salonda iki grup halinde dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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