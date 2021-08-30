Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama
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Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yenerek ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yenerek ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Maçın ardından kara yolu ile Trabzon'a hareket eden kafileye, güzergah boyunca taraftarlar araçlarıyla eşlik etti. Geniş güvenlik önlemleri altında yolculuğuna devam eden bordo-mavili kafileyi, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçeleri ile Faroz Mahallesi'nde bekleyen taraftarlar karşıladı.

Takım otobüsünün karşılama nedeniyle bir süre beklediği yolculuk sırasında taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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